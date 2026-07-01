Автобусное сообщение с Энергодаром временно приостановили из-за атак ВСУ

Автобусное сообщение с Энергодаром и Васильевкой в Запорожской области временно приостановлено из-за атак украинских дронов. Об этом сообщает министерство транспорта региона в официальном Telegram-канале.

«В связи с участившимися случаями террористических атак со стороны украинских боевиков на гражданскую инфраструктуру, а также высокой активностью БПЛА в регионе, автобусные пассажирские перевозки временно приостановлены в ряде населенных пунктов», — сказано в сообщении.

Ведомство подчеркивает: это временные меры, принятые в целях безопасности населения.

В Минтрансе также отмечали, что Киев продолжает целенаправленно атаковать автобусы и объекты транспортной инфраструктуры, создавая угрозу для жизни людей. Власти добавили, что ведут активную работу по согласованию с администрациями Энергодара, Васильевки, Каменки-Днепровской вопроса о скорейшем возобновлении маршрутов. Жителям региона пообещали восстановить перевозки в полном объеме, как только обстановка стабилизируется и будут получены необходимые согласования.

Ранее сотрудник коммунальных служб не выжил при ударе ВСУ по Энергодару.