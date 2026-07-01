В Запорожской области приостановили движение автобусов из-за дронов ВСУ

В ряде населенных пунктов Запорожской области приостановили автобусные пассажирские перевозки из-за активности дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба регионального Минтранса в Telegram-канале.

В ведомстве подчеркнули, что это решение принято исключительно в целях безопасности мирных граждан. В Минтрансе отметили, что Киев продолжает целенаправленно атаковать автобусы и объекты транспортной инфраструктуры, создавая угрозу для жизни людей.

В министерстве добавили, что ведут активную работу по согласованию с администрациями Энергодара, Васильевки, Каменки-Днепровской вопроса о скорейшем возобновлении маршрутов. Жителям региона пообещали восстановить перевозки в полном объеме, как только обстановка стабилизируется и будут получены необходимые согласования.

Накануне украинские военнослужащие ударили по жилой застройке в Энергодаре, который является городом-спутником Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). В результате оказались повреждены несколько автомобилей и остекление жилых домов.

Кроме того, в ночь на 30 июня бойцы ВСУ запустили гексакоптер, транслирующий призывы к эвакуации для мирных жителей. Дрон летал над Энергодаром. Подобные действия Киева власти города расценили как «оказание психологического воздействия» на гражданских лиц.

Ранее сотрудник коммунальных служб не выжил при ударе ВСУ по Энергодару.