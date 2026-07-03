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Армия

Украинские беспилотники атаковали Калужскую область

Шапша: силы ПВО уничтожили за ночь четыре украинских БПЛА над Калужской областью
Евгений Биятов/РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в ночь на 3 июля четыре украинских беспилотника над Калужской областью. Об этом сообщил в мессенджере «Макс» губернатор региона Владислав Шапша.

Вражеские дроны были сбиты над территориями Боровского, Дзержинского и Перемышльского муниципальных округов, а также на окраине города Обнинска, уточнил чиновник.

По предварительной информации, люди не пострадали, разрушений инфраструктуры не выявлено.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что украинские дроны попытались атаковать регион.

Утром 3 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили четыре БПЛА, летевших на столицу.

В Тульской области подразделения ПВО уничтожили два украинских дрона на территории региона.

Ранее Ковальчук обвинил Киев в целенаправленном ударе по автобусу в Брянской области.

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