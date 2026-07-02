В Брянской области произошла повторная атака в районе таможенного перехода

«Известия»: в Брянской области зафиксирована еще одна атака у погранперехода

Повторная атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) зафиксирована в районе таможенного перехода «Красный камень» в Брянской области. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

2 июля украинские войска ударили при помощи беспилотного летательного аппарата по пассажирскому автобусу на погранпереходе «Красный камень» в Брянской области на границе России и Белоруссии.

Гомельский облисполком сообщил, что инцидент произошел в 11:55 по московскому времени. Пассажирский автобус, принадлежащий частному перевозчику, следовал по маршруту «Минск – Гомель – Анапа».

По данным облисполкома, в салоне находились 19 пассажиров. В результате происшествия получили ранения двое водителей, которые являются уроженцами Гомельской области Белоруссии. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

Ранее в Запорожской области храм получил повреждения из-за атаки ВСУ.