Военный эксперт оценил ущерб ВСУ от массированной атаки на Киев

Оценить ущерб для Вооруженных сил Украины (ВСУ) от удара российских военных сразу невозможно. Первым признаком станет снижение атак дронов, заявил военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Лентой.ру».

«Первым признаком того, что удар был эффективным, будет снижение атак беспилотников. Но это произойдет не сразу, а со временем», — пояснил он.

По словам эксперта, сейчас удары наносятся по всей территории Украины по определенному алгоритму. Главная задача российских войск — выбить все беспилотники противника, места их хранения и сборки, в том числе те, которые пытались атаковать Москву. Под ударом также предприятия, производящие компоненты для ракет.

«Поражение таких объектов напрямую влияет на способность ВСУ продолжать атаки с воздуха», — отметил Леонков.

2 июля российская армия нанесла массированный удар возмездия по военным объектам в Киеве и Киевской области. В Минобороны РФ сообщили, что это стало ответом на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру на территории России.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что ВС РФ бьют исключительно по военным и околовоенным украинским объектам.

Ранее Кличко заявил о самой масштабной атаке на Киев с начала конфликта.