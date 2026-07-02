Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Армия

Военный эксперт оценил ущерб ВСУ от массированной атаки на Киев

Военный эксперт Леонков: эффективность ударов ВС РФ покажет снижение атак дронов
Alina Smutko/Reuters

Оценить ущерб для Вооруженных сил Украины (ВСУ) от удара российских военных сразу невозможно. Первым признаком станет снижение атак дронов, заявил военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Лентой.ру».

«Первым признаком того, что удар был эффективным, будет снижение атак беспилотников. Но это произойдет не сразу, а со временем», — пояснил он.

По словам эксперта, сейчас удары наносятся по всей территории Украины по определенному алгоритму. Главная задача российских войск — выбить все беспилотники противника, места их хранения и сборки, в том числе те, которые пытались атаковать Москву. Под ударом также предприятия, производящие компоненты для ракет.

«Поражение таких объектов напрямую влияет на способность ВСУ продолжать атаки с воздуха», — отметил Леонков.

2 июля российская армия нанесла массированный удар возмездия по военным объектам в Киеве и Киевской области. В Минобороны РФ сообщили, что это стало ответом на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру на территории России.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что ВС РФ бьют исключительно по военным и околовоенным украинским объектам.

Ранее Кличко заявил о самой масштабной атаке на Киев с начала конфликта.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Чем опасен алкоголь в жару и как прийти в себя после застолья. Объясняет нарколог
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!