Западного журналиста поразил удар ВС РФ по Киеву в ответ на поведение Зеленского

Боуз: Россия ударом возмездия по Киеву ответила на выходки Зеленского

Массированная атака российских сил на военные объекты в Киеве стала ответом России на действия украинского президента Владимира Зеленского. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

«Киев в огне: Россия наносит массированный ответный удар по украинской военной машине. <…> Это прямая ответная реакция на террористическую кампанию Зеленского», — написал он.

Как отметил Боуз, серии взрывов продолжались несколько часов.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Россия может нанести массированный удар по территории страны.

2 июля российское Минобороны сообщило, что ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса и объектам топливно-энергетической инфраструктуры в Киеве и Киевской области. Также в ведомстве рассказали, что среди пораженных объектов в Киеве — предприятие радиоэлектронной промышленности «Радионикс», научно-производственная компания «Атлон Авиа», государственное предприятие «Антонов», Киевский радиозавод, предприятие «Тримен-Украина» и другие объекты.

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