Собянин рассказал об уничтоженных на подлете к Москве беспилотниках

Собянин: силы ПВО Минобороны уничтожили еще два БПЛА на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших на Москву. Об этом мэр столицы Сергей Собянин заявил в «Макс».

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

До этого Собянин заявил о седьмом сбитом на подлете к Москве беспилотнике.

Несколькими часами ранее временные ограничения ввели в аэропорту Жуковский. В Росавиации отметили, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 30 июня мэр Москвы несколько раз заявлял об уничтожении украинских беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к российской столице. К утру дежурные средства противовоздушной обороны сбили 61 дрон. По его словам, каждый раз на места падения обломков БПЛА выезжали сотрудники экстренных служб.

Ранее в столичном аэропорту Шереметьево нашли обломки беспилотника.