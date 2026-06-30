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Собянин сообщил об отражении новой атаки украинских беспилотников на подлете к Москве

Собянин: на подлете к Москве уничтожен 61 украинский БПЛА
Shutterstock

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в мессенджере «Макс» об отражении новой атаки украинских беспилотников на подлете к столице.

По его словам, с 20:00 мск, 29 июня, по текущий момент силами противовоздушной обороны (ПВО) только на подлете к городу уничтожен 61 дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Тем временем губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что силы ПВО и радиоэлектронной борьбы ночью отразили атаку 60 украинских дронов на регион.

В Минобороны информировали, что российские войска в период с 20:00 мск 29 июня до 7:00 мск 30 июня перехватили и уничтожили 419 украинских дронов над территорией России, в том числе над Московским регионом.

Глава Ростовской области Юрий Слюсар сообщил, в регионе ночью отразили атаку более 60 украинских БПЛА.

Ранее в Минобороны РФ рассказали об эшелонированной системе тактических перехватчиков дронов.

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