В Минобороны раскрыли количество сбитых за ночь украинских беспилотников в России

Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 179 украинских БПЛА над регионами России

Силы противовоздушной обороны в ночь на 1 июля сбили 179 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, российские военные уничтожили вражеские дроны над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тверской, Ульяновской областями, Краснодарским и Ставропольским краями, Московским регионом и республикой Крым.

Также украинские БПЛА были выявлены и ликвидированы над акваториями Азовского и Черного морей.

До этого сообщалось, что украинский беспилотник был уничтожен при попытке подлететь к промышленной зоне города Буденновска в Ставропольском крае.

Также губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в ночь на 1 июля средства ПВО отразили атаки дронов в четырех районах региона.

В Пензенской области обломки сбитого БПЛА повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов высказался о защите от атак украинских БПЛА.