В Киеве возник пожар после взрывов

Кличко заявил, что в Киеве после взрывов загорелось нежилое здание

В Шевченковском районе Киева загорелась крыша трехэтажного нежилого здания. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко.

По его словам, на месте работают экстренные службы.

Как написало украинское издание «Страна.ua», пожар возник в Киеве после серии взрывов.

Незадолго до этого Кличко сообщил, что в столице Украины работают средства противовоздушной обороны (ПВО).

1 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил со ссылкой на данные украинской разведки, что Россия в ближайшее время может нанести массированный удар по территории его страны.

В этот же день украинский военный аналитик Алексей Гетьман призвал готовиться к массированному удару Вооруженных сил РФ по Украине. По его словам, армия России продолжает наносить «массированные ракетно-дроновые удары» и в последнее время под них часто попадает Киев.

Ранее в России заявили об изменении тактики нанесения ударов по Украине.