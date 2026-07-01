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На подлете к Москве сбили седьмой беспилотник

Собянин: системы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший на Москву
Shutterstock

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал глава города.

Утром 1 июля Собянин сообщал о шести сбитых беспилотниках.

Несколькими часами ранее временные ограничения ввели в аэропорту Жуковский. В Росавиации отметили, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 30 июня мэр Москвы несколько раз заявлял об уничтожении украинских беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к российской столице. К утру дежурные средства противовоздушной обороны сбили 61 дрон. По его словам, каждый раз на места падения обломков БПЛА выезжали сотрудники экстренных служб.

Ранее в столичном аэропорту Шереметьево нашли обломки беспилотника.

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