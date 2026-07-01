В столице Украины ожидают ночную атаку на объекты электроэнергетики

Власти Украины ждут ночного удара по объектам электроэнергетики в Киеве

Сегодня ночью по энергетическим объектам Киева и Киевской области может быть нанесен мощный удар. Об этом, ссылаясь на данные разведки, сообщает Telrgram-канал Times of Ukraine.

В связи с этим киевлян призвали зарядить все необходимые электронные устройства.

Сейчас в Киеве объявлена воздушная тревога. По данным Telegram-канала «Политика Страны», некоторые жители украинской столицы готовятся провести ночь в метро.

Сеть АЗС WOG сообщила, что все ее заправки, расположенные в Киеве и Киевской области, будут закрыты с 23:00 1 июля до 07:00 2 июля из-за угрозы возможного массированного обстрела.

28 июня сообщалось, что Киев подвергся серии ночных ракетных ударов, после чего над городом поднялись столбы дыма. В Дарницком районе после удара возникло несколько очагов пожаров.

25 июня мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Дарницком районе после ракетной атаки загорелся склад.

Ранее в России заявили об изменении тактики нанесения ударов по Украине.