Украинские СМИ сообщили о ракетной атаке по нескольким районам Киева

Минувшей ночью Киев подвергся серии ракетных ударов, после чего над городом поднялись столбы дыма. Об этом сообщает «Страна.ua».

Сразу в нескольких районах города объявляли воздушную тревогу. В частности, в Дарницком районе после удара возникло несколько очагов пожаров.

По информации издания, был прилет крылатых ракет «Искандер-К», гиперзвуковых «Цирконов» и ударных БПЛА «Герань».

Мэр Киева Виталий Кличко предупреждал в своем Telegram-канале, что работают системы противовоздушной обороны.

Взрывы также произошли в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях. В частности, губернатор Харьковской области Украины Олег Синегубов сообщил, что ракеты ударили по Основянскому району Харькова. В Харькове повреждено предприятие, в других районах — автозаправочные станции, объект железнодорожной инфраструктуры и др., рассказал Синегубов.

Накануне Минобороны РФ показало кадры удара «Гераней» по украинским МиГ-29 на аэродроме в Николаевской области. Два истребителя были уничтожены.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские вооруженные силы провели семь операций возмездия.