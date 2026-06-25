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Армия

Кличко сообщил о последствиях ракетной атаки на Киев

Кличко заявил, что после ракетной атаки в Дарницком районе Киева загорелся склад
Telegram-канал Киев инфо

В Дарницком районе Киева после ракетной атаки загорелся склад. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко.

Незадолго до этого стало известно, что в Киеве произошли взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Мэр столицы Украины Виталий Кличко заявлял, что в городе работали средства противовоздушной обороны (ПВО).

19 июня в Минобороны РФ сообщили, что за прошедшую неделю Вооруженные силы России нанесли семь ударов возмездия по объектам на Украине. По информации ведомства, в результате ударов были поражены объекты оборонно-промышленного комплекса (ОПК), топливно-энергетической (ТЭК), транспортной и портовой инфраструктуры, используемые в интересах украинской армии. Также под удар российской армии попали военные аэродромы, склады боеприпасов и горючего, территориальные центры комплектования (ТЦК), места сборки, хранения, подготовки и запуска дронов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Ранее в России заявили об изменении тактики нанесения ударов по Украине.

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