Кличко сообщил о последствиях ракетной атаки на Киев

Кличко заявил, что после ракетной атаки в Дарницком районе Киева загорелся склад

В Дарницком районе Киева после ракетной атаки загорелся склад. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко.

Незадолго до этого стало известно, что в Киеве произошли взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Мэр столицы Украины Виталий Кличко заявлял, что в городе работали средства противовоздушной обороны (ПВО).

19 июня в Минобороны РФ сообщили, что за прошедшую неделю Вооруженные силы России нанесли семь ударов возмездия по объектам на Украине. По информации ведомства, в результате ударов были поражены объекты оборонно-промышленного комплекса (ОПК), топливно-энергетической (ТЭК), транспортной и портовой инфраструктуры, используемые в интересах украинской армии. Также под удар российской армии попали военные аэродромы, склады боеприпасов и горючего, территориальные центры комплектования (ТЦК), места сборки, хранения, подготовки и запуска дронов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Ранее в России заявили об изменении тактики нанесения ударов по Украине.