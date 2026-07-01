Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Армия

На Кубани обломки беспилотника упали во дворе частного дома

В станице Пластуновской на Кубани обломки беспилотника упали во дворе дома
Илья Питалев/РИА Новости

Во дворе частного дома в станице Пластуновская Динского района Краснодарского края упали обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил региональный оперштаб в канале в мессенджере «Макс».

«Фрагменты беспилотника упали во дворе частного дома и повредили кровлю. Пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы», — говорится в сообщении.

28 июня на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Краснодарском крае произошел пожар после массированной ночной атаки украинских дронов. По данным администрации Славянского района, в налете участвовали 110 БПЛА, из которых 46 реактивных, а также пять крылатых ракет FP-5 «Фламинго».

1 июля возгорание на НПЗ ликвидировали. В Единой дежурно-диспетчерской службе уточнили, что в тушении были задействованы все пожарные части Краснодарского края, а также подразделения из Пензенской и Воронежской областей и пожарные поезда Северокавказской железной дороги.

Ранее в Запорожской области сообщили о «высокой дроновой активности».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
С 95-го на 92-й. Можно ли перейти на бензин с более низким октановым числом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!