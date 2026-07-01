На Кубани обломки беспилотника упали во дворе частного дома

В станице Пластуновской на Кубани обломки беспилотника упали во дворе дома

Во дворе частного дома в станице Пластуновская Динского района Краснодарского края упали обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил региональный оперштаб в канале в мессенджере «Макс».

«Фрагменты беспилотника упали во дворе частного дома и повредили кровлю. Пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы», — говорится в сообщении.

28 июня на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Краснодарском крае произошел пожар после массированной ночной атаки украинских дронов. По данным администрации Славянского района, в налете участвовали 110 БПЛА, из которых 46 реактивных, а также пять крылатых ракет FP-5 «Фламинго».

1 июля возгорание на НПЗ ликвидировали. В Единой дежурно-диспетчерской службе уточнили, что в тушении были задействованы все пожарные части Краснодарского края, а также подразделения из Пензенской и Воронежской областей и пожарные поезда Северокавказской железной дороги.

Ранее в Запорожской области сообщили о «высокой дроновой активности».