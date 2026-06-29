В Запорожской области сообщили о «высокой дроновой активности»

«Высокая дроновая активность» зафиксирована в Запорожской области, задействованы силы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

«Над Запорожской областью фиксируется высокая дроновая активность противника. Работает ПВО», — написал губернатор.

Он призвал граждан сохранять спокойствие, не подходить к окнам до полной стабилизации обстановки, а также не снимать работу ПВО.

29 июня в Краснодарском крае в районе садового товарищества «Заря» в Славянске-на-Кубани было зафиксировано превышение допустимого уровня содержания сажи в атмосферном воздухе. Это произошло после атаки БПЛА, который вызвал пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

Кроме того, в понедельник украинские войска атаковали АЗС в Донецке, повредив инфраструктуру станции.

Ранее Белоусов рассказал о защите от БПЛА в России.