В Краснодарском крае потушили пожар на НПЗ после атаки беспилотников

В Славянске-на-Кубани потушили пожар на НПЗ после атаки дронов

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Краснодарском крае, возникший из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), полностью ликвидирован. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Славянского района.

По данным службы, возгорание было ликвидировано к 15:30 по мск. В ЕДДС уточнили, что в тушении были задействованы все пожарные части Краснодарского края, а также подразделения из Пензенской и Воронежской областей и пожарные поезда Северокавказской железной дороги.

До этого в ЕДДС сообщали, что площадь пожара на НПЗ превысила 20 тыс. квадратных метров.

Возгорание началось 28 июня после массированной ночной атаки украинских дронов. По данным администрации Славянского района, в налете участвовали 110 дронов, из которых 46 реактивных, а также пять крылатых ракет FP-5 «Фламинго».

Несколько сбитых беспилотников упали на частные дома. В результате, как сообщили в администрации, один человек получил несовместимые с жизнью травмы, шестеро госпитализированы. Серьезных разрушений зданий не зафиксировано.

НПЗ в Славянске-на-Кубани является одним из крупных нефтеперерабатывающих предприятий Краснодарского края, он перерабатывает 3 млн тонн нефти в год и выпускает мазут, нафту и корабельное топливо.

Ранее ВС России ударили по нефтеперерабатывающему заводу на Украине.