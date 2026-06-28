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Армия

В Запорожской области поля с урожаем злаковых культур подверглись атаке ВСУ

Балицкий: ВСУ атаковали поля с урожаем в трех селах Запорожской области
Илья Наймушин/РИА «Новости»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по полям с урожаем злаковых культур на территории Запорожской области. Об этом в Telegram-канале написал губернатор региона Евгений Балицкий.

Он уточнил, что атакам подверглись объекты в трех населенных пунктах. Среди них — село Бердянское в Бердянском округе, а также села Константиновка и Новоивановка в Мелитопольском округе. В результате ударов на полях начались пожары.

«Площадь возгорания составила два и 20 гектаров», — говорится в заявлении.

Балицкий подчеркнул, что сотрудники экстренных служб оперативно отреагировали и уже потушили огонь.

23 июня беспилотники ВСУ атаковали комплекс зданий общеобразовательной средней школы №1 в селе Водяное в Каменско-Днепровском муниципальном округе Запорожской области. По словам губернатора региона, были повреждены генератор, здание школьной столовой и окна. Никто из людей не пострадал.

За день до этого в селе Великая Знаменка в Запорожской области из-за детонации украинского дрона пострадали девочка 2021 года рождения и женщина 1979 года рождения. Они получили ранения разной степени тяжести и были доставлены в больницу.

Ранее обломки дрона ВСУ повредили рейсовый автобус в Запорожской области.

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