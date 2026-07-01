Четырех мигрантов депортировали из Крыма за оскорбление военных

В Крыму четырех рабочих-мигрантов из Средней Азии оштрафовали и депортировали за дискредитацию Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

По данным ведомства, во время строительных работ на объекте Международного детского центра «Артек» в поселке Гурзуф между мигрантами и другими рабочими возник конфликт. В ходе него иностранцы оскорбительно высказались в адрес российских военнослужащих. Очевидцы сообщили о произошедшем в полицию. В МВД уточнили, что всех четверых суд привлек к административной ответственности по статье о дискредитации армии и назначил каждому штраф в ₽35 тысяч.

Кроме того, иностранцам сократили сроки пребывания в России, аннулировали разрешительные документы и приняли решение о принудительной депортации.

«На ближайшие 10 лет им запрещен въезд в Россию», — отметили в ведомстве.

В прошлом году президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Документ предусматривает наказание до семи лет лишения свободы за дискредитацию армии, совершенную по найму или из корыстных побуждений. Также закон вводит уголовную ответственность за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует Россия, если это влечет ответственность для российских чиновников или военных. Кроме того, установлена ответственность за призывы к санкциям против России, совершенные из корыстных побуждений или по найму — до пяти лет лишения свободы.

Ранее на экс-замминистра финансов России составили протокол о дискредитации армии.