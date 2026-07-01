Захарова назвала Эстонию соучастником теракта из-за помощи Киеву с атаками по РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в интервью РИА Новости, что Эстонии не в первой поддерживать террористов, имея ввиду Украину.

1 июля советник президента Эстонии по нацбезопасности Мадис Ролл признал, что Таллин помогает Киеву с атаками на Петербург.

«Соучастники террористического акта... Поддерживать террористов для политической элиты Эстонии не впервой», — сказаал Захарова.

По словам дипломата, в конце прошлого века Эстония всячески солидаризировалась с террористом Дудаевым и его сторонниками на Северном Кавказе.

До этого бывший депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин заявил, что Великобритания и страны Балтии больше всех заинтересованы, чтобы конфликт России и Украины продолжался бесконечно. По его словам, эти страны «играют первую скрипку» в усилении эскалации.

Ранее Эстония решила включить уши и глаза своих граждан в систему борьбы с БПЛА.