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Армия

Захарова отреагировала на слова советника президента Эстонии о помощи Украине

Захарова назвала Эстонию соучастником теракта из-за помощи Киеву с атаками по РФ
Александр Вильф/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в интервью РИА Новости, что Эстонии не в первой поддерживать террористов, имея ввиду Украину.

1 июля советник президента Эстонии по нацбезопасности Мадис Ролл признал, что Таллин помогает Киеву с атаками на Петербург.

«Соучастники террористического акта... Поддерживать террористов для политической элиты Эстонии не впервой», — сказаал Захарова.

По словам дипломата, в конце прошлого века Эстония всячески солидаризировалась с террористом Дудаевым и его сторонниками на Северном Кавказе.

До этого бывший депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин заявил, что Великобритания и страны Балтии больше всех заинтересованы, чтобы конфликт России и Украины продолжался бесконечно. По его словам, эти страны «играют первую скрипку» в усилении эскалации.

Ранее Эстония решила включить уши и глаза своих граждан в систему борьбы с БПЛА.

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