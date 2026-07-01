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Политика

Экс-депутат ЕП заявил, что страны Балтии играют первую роль в эскалации конфликта на Украине

Мамыкин: Прибалтика и Британия заинтересованы в бесконечном конфликте на Украине
РИА Новости

Великобритания и страны Балтии больше всех заинтересованы, чтобы российско-украинский конфликт продолжался бесконечно. Такое мнение высказал бывший депутат Европейского парламента (ЕП) от Латвии Андрей Мамыкин в беседе с РИА Новости.

Он заявил, что конфликт идет на усиление эскалации и в этом прибалтийские страны «играют первую скрипку».

«Прибалты и британцы первые заинтересованы в бесконечном продолжении войны», — считает Мамыкин.

По его словам, это связано с финансовым интересам, так как военный конфликт между РФ и Украиной — это огромные деньги для чиновников Евросоюза.

До этого экс-депутат Рижской городской думы Руслан Панкратов выразил мнение, что Латвия превращает границу с Россией в «плацдарм беспилотной войны».

По его словам, республика переводит свои приграничные районы в категорию зон повышенного военного риска, «превращая их в заложников чужой войны и чужих стратегических расчетов».

Ранее сообщалось, что Украина и Британия работают над финансированием ВСУ за счет активов РФ.

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