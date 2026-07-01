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Политика

В Прибалтике предложили Украине помощь с атаками на Петербург

Советник президента Эстонии Ролл предложил Киеву помощь с атаками на Петербург
Сергей Степанов (признан в РФ иностранным агентом)/РИА «Новости»

Советник президента Эстонии по нацбезопасности Мадис Ролл признал, что Таллин помогает Киеву с атаками на Петербург. Об этом сообщили пранкеры Вован и Лексус, которые позвонили ему от имени секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустема Умерова. Детали разговора опубликованы в Telegram-канале.

В ходе разговора Ролл заявил, что власти Эстонии «ни в коем случае» не возлагают вину на Украину за падение дронов на территории страны. Он подчеркнул, что правительство республики «винит Россию в этой войне».

Кроме того, Ролл предложил «Умерову» помочь с координацией атак Киева по Петербургу.

До этого бывший депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин заявил, что Великобритания и страны Балтии больше всех заинтересованы, чтобы конфликт России и Украины продолжался бесконечно. По его словам, эти страны «играют первую скрипку» в усилении эскалации. Мамыкин объяснил, что это связано с финансовыми интересами, так как военный конфликт между РФ и Украиной — это огромные деньги для чиновников ЕС.

Ранее Эстония решила включить уши и глаза своих граждан в систему борьбы с БПЛА.

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