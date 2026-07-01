Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Взрыв в Монако
Армия

ВС РФ освободили населенные пункты в Харьковской и Запорожской областях

МО РФ: ВС РФ взяли под контроль два населенных пункта в двух областях на Украине
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военные взяли под контроль два населенных пункта в Харьковской и Запорожской областях. Об этом сообщает Минобороны РФ в мессенджере «Макс».

«Подразделения группировки войск «Север» в результате активных и решительных действий установили контроль над населенным пунктом Украинское Харьковской области», — говорится в сводке.

Кроме того, добавили в ведомстве, подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Копани Запорожской области.

Накануне российские военные взяли под контроль три населенных пункта в Донецкой народной республике и Запорожской области. Были освобождены освобождены Малиновка в ДНР, Ровное и Лесное в Запорожской области.

28 июня российское оборонное ведомство сообщило, что под контроль ВС РФ перешли еще два населенных пункта — Писанцы Днепропетровской области и Новоселовка Запорожской области. Как следует из сводки, российские военнослужащие уничтожили более взвода противника при взятии населенного пункта в Запорожье.

Ранее пленный боец ВСУ заплакал от радости, получив хлеб от российских солдат.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Кофе и газировки загонят в ловушку. Почему в жару спасают не все напитки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!