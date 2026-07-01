МО РФ: ВС РФ взяли под контроль два населенных пункта в двух областях на Украине

Российские военные взяли под контроль два населенных пункта в Харьковской и Запорожской областях. Об этом сообщает Минобороны РФ в мессенджере «Макс».

«Подразделения группировки войск «Север» в результате активных и решительных действий установили контроль над населенным пунктом Украинское Харьковской области», — говорится в сводке.

Кроме того, добавили в ведомстве, подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Копани Запорожской области.

Накануне российские военные взяли под контроль три населенных пункта в Донецкой народной республике и Запорожской области. Были освобождены освобождены Малиновка в ДНР, Ровное и Лесное в Запорожской области.

28 июня российское оборонное ведомство сообщило, что под контроль ВС РФ перешли еще два населенных пункта — Писанцы Днепропетровской области и Новоселовка Запорожской области. Как следует из сводки, российские военнослужащие уничтожили более взвода противника при взятии населенного пункта в Запорожье.

Ранее пленный боец ВСУ заплакал от радости, получив хлеб от российских солдат.