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Армия

Российские военные взяли под контроль еще два населенных пункта

Минобороны: ВС РФ освободили Писанцы и Новоселовку

Вооруженные силы (ВС) РФ взяли под контроль Писанцы Днепропетровской области и Новоселовку Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Писанцы Днепропетровской области и Новоселовка Запорожской области», — говорится в сообщении.

Как следует из сводки российского оборонного ведомства, ВС РФ уничтожили более взвода противника при взятии Новоселовки.

Накануне сообщалось, что бойцы российской армии взяли под контроль населенный пункт Новоскелеватое в Днепропетровской области.

25 июня под контроль РФ перешли важные военно‑логистические участки дорог в Харьковской области. По словам заместителя главы военно‑гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгения Лисняка, под контролем оказались трасса Р-46 (Харьков — Сумы) и участок трассы М-03 (Киев — Харьков — Должанский).

Ранее в Константиновке за сутки освободили более 100 зданий.

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