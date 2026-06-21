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Армия

Пленный боец ВСУ расплакался при виде хлеба

РИА Новости: пленный военный ВСУ расплакался, когда бойцы ВС РФ дали ему хлеб
Pixabay

Пленный военнослужащий 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ Василий Королешин рассказал РИА Новости, что расплакался после того, как российские военнослужащие накормили его хлебом.

По словам Королешина, после сдачи в плен российские бойцы оказали ему первую медицинскую помощь и дали еду. Он сообщил, что при виде хлеба не смог сдержать эмоций, поскольку, как утверждает, на позициях украинским военнослужащим не давали ни еды, ни воды.

Как отмечает агентство, сообщения о нехватке продовольствия среди украинских военных на передовой ранее неоднократно появлялись в публичном пространстве. Жалобы военнослужащих ВСУ фиксировались в радиоперехватах, а также звучали в рассказах пленных.

Кроме того, депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявляла, что проблема голода на позициях носит системный характер и не является единичным случаем.

Королешин также рассказывал, что украинским мобилизованным в одном из учебных центров присваивали номера и запрещали обращаться друг к другу по именам. По его словам, после прибытия в учебный центр командир потребовал не смотреть ему в глаза и забыть свои фамилии, имена и отчества. Вместо этого мобилизованным присвоили номера, по которым они должны были обращаться друг к другу. Сам Королешин получил номер 100.

Ранее украинский военнопленный рассказал, что им обещают отпуск за пленение солдат ВС РФ.

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