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Армия

ВС РФ взяли под контроль три населенных пункта в ДНР и Запорожской области

МО: ВС РФ освободили Малиновку, Ровное и Лесное в ДНР и Запорожской области
Евгений Биятов/РИА Новости

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России взяли под контроль три населенных пункта в Донецкой народной республике и Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

По данным ведомства, освобождены Малиновка в ДНР, Ровное и Лесное в Запорожской области.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские войска освободили населенный пункт Богодаровка в Днепропетровской области.

28 июня российское оборонное ведомство сообщило, что под контроль ВС РФ перешли еще два населенных пункта — Писанцы Днепропетровской области и Новоселовка Запорожской области. Как следует из сводки, российские военнослужащие уничтожили более взвода противника при взятии населенного пункта в Запорожье.

27 июня российские военные взяли под огневой контроль железнодорожную станцию в населенном пункте Коллективная в Донецкой народной республике. Военный эксперт Андрей Марочко уточнил, что бойцы ВС РФ зачистили несколько зон Красного Лимана и «большое количество домостроений».

Ранее пленный боец ВСУ заплакал от радости, получив хлеб от российских солдат.

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