Власти сообщили, что между Донецком и Мариуполем обрушился мост

ТАСС: мост между Донецком и Мариуполем обрушился после атаки БПЛА ВСУ

Глава Володарского округа Константин Зинченко рассказал ТАСС, что между Мариуполем и Донецком в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) обрушился мост.

Отмечается, что речь идет о мосте через реку Калку.

По словам Зинченко, на мосту обрушился пролет, будет организован объезд.

22 июня губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что газопровод, автомобильный мост и другие объекты были повреждены при украинских атаках на регион.

Кроме газопровода пострадал автомобильный мост на выезде из Васильевки. В Каменско-Днепровском округе зафиксированы атаки на школу, повреждены два автобуса, а также объекты торговли и частные домовладения. В Мелитополе и Бердянске дроны «целились» в складские помещения, автомобили, АЗС и автобус, добавил Балицкий.

17 июня губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские военные отбили массированную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на мосты в Херсонской области.

Ранее Лукашенко осудил ВСУ за удар по автобусу с детьми.