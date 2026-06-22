Газопровод и мост повреждены в Запорожской области после атак ВСУ

В Васильевке Запорожской области при ударах ВСУ повреждены газопровод и мост

Газопровод, автомобильный мост и другие объекты были повреждены при украинских атаках на Запорожскую область. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

Он рассказал, что за прошедшие сутки зафиксировано 24 атаки украинских дронов по населенным пунктам Запорожской области, в результате которых пострадали четыре человека.

«Серьезные повреждения нанесены инфраструктуре. В городе Васильевке поврежден газопровод — без газоснабжения остались 163 абонента, восстановительные работы начнутся после стабилизации обстановки», — написал губернатор.

Кроме того, пострадал автомобильный мост на выезде из Васильевки. В Каменско-Днепровском округе зафиксированы атаки на школу, повреждены два автобуса, а также объекты торговли и частные домовладения. В Мелитополе и Бердянске дроны «целились» в складские помещения, автомобили, АЗС и автобус, добавил Балицкий.

Накануне в Запорожской области обломки дрона повредили рейсовый автобус.

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