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Армия

ВСУ атаковали мосты в Херсонской области

Сальдо: ВС РФ отбили ночью массированную атаку ВСУ на мосты в Херсонской области
Врио губернатора Херсонской области

Российские военные отбили массированную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на мосты в Херсонской области. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо в своем канале в мессенджере «Макс».

По словам Сальдо, ВСУ предприняли атаку ночью.

«Наши военные отбили массированную атаку беспилотников противника на мосты в Херсонской области. Благодаря слаженной работе подразделений противовоздушной обороны и мобильных огневых групп уничтожено 18 ударных БПЛА ВСУ», — отметил Сальдо.

15 июня Сальдо сообщал, что движение через автомобильный пункт пропуска «Джанкой» на границе Херсонской области и Крыма восстановлено в реверсивном режиме.

По его словам, проезд организован по понтонной переправе для легковых автомобилей. Сальдо призвал водителей быть внимательными и выполнять указания сотрудников на месте.

Утром 15 июня Сальдо рассказал, что два моста в Херсонской области были вновь повреждены в результате массированного налета украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). После ночной атаки поврежден мост возле Чонгара, движение через пункт пропуска «Джанкой» было полностью перекрыто. Проезд осуществлялся в объезд: Мелитополь — Новоалексеевка — Новотроицкое — Чаплинка — Мирное — Армянск. Также под удар попал мост, соединяющий Геническ с Арабатской стрелкой.

Ранее в Херсонской области дроны ударили по бензовозу и цистернам с топливом.

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