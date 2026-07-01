Власти Донецка сообщили о последствиях атаки БПЛА

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил в своем Telegram-канале, что в результате атаки БПЛА в городе уничтожены пять автобусов.

«В результате ночной атаки БПЛА на автопарк в Калининском районе уничтожены пять автобусов», — поделился Кулемзин.

28 июня Кулемзин сообщал, что в результате атаки дронов в Киевском районе Донецка Донецкой народной республики (ДНР) были повреждены два грузовых автомобиля.

Кроме того, мэр Горловки (ДНР) Иван Приходько говорил, что украинский беспилотник ударил по пассажирскому автобусу. В результате атаки, по его данным, пострадали три мирных жителя. В городе действует повышенная опасность атаки дронов.

В ночь на 28 июня один человек получил несовместимые с жизнью травмы в Славянске-на-Кубани после массированной атаки беспилотников на Краснодарский край. Обломки БПЛА повредили несколько домов, линию электропередачи и газовую трубу, на территории нефтеперерабатывающего завода произошел пожар. Еще один человек пострадал в хуторе Трудобеликовском.

Ранее военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок объяснил, почему ВСУ стали атаковать поезда и автобусы.