Стало известно о жертве атаки ВСУ в Белгородской области

Шуваев: при атаке ВСУ на Белгородскую область погиб мирный житель

Мирный житель погиб в Шебекинском округе Белгородской области в результате атаки Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев.

Шуваев также сообщил, что в Белгородском, Борисовском, Валуйском, Ракитянском и Шебекинском округах ранения получили 14 человек. Из них шесть человек продолжают проходить лечение в медицинских учреждениях.

Кроме того, врио губернатора отметил, что во время отражения атаки силы противовоздушной обороны уничтожили 104 беспилотных летательных аппарата.

Накануне ВСУ с помощью беспилотника атаковали Никитовский район Горловки Донецкой народной республики (ДНР), в результате чего три сотрудника скорой медицинской помощи получили ранения.

До этого сотрудник муниципального учреждения «Благоустройство и озеленение» в Энергодаре получил несовместимые с жизнью ранения в результате атаки украинского беспилотника. Глава города-спутника Запорожской АЭС Максим Пухов сообщил, что дрон атаковал территорию города, когда работник коммунальной службы выполнял свои служебные обязанности.

Ранее беспилотник атаковал Ставропольский край.