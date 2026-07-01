Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Взрыв в Монако
Армия

Стало известно о жертве атаки ВСУ в Белгородской области

Шуваев: при атаке ВСУ на Белгородскую область погиб мирный житель
РИА Новости

Мирный житель погиб в Шебекинском округе Белгородской области в результате атаки Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев.

Шуваев также сообщил, что в Белгородском, Борисовском, Валуйском, Ракитянском и Шебекинском округах ранения получили 14 человек. Из них шесть человек продолжают проходить лечение в медицинских учреждениях.

Кроме того, врио губернатора отметил, что во время отражения атаки силы противовоздушной обороны уничтожили 104 беспилотных летательных аппарата.

Накануне ВСУ с помощью беспилотника атаковали Никитовский район Горловки Донецкой народной республики (ДНР), в результате чего три сотрудника скорой медицинской помощи получили ранения.

До этого сотрудник муниципального учреждения «Благоустройство и озеленение» в Энергодаре получил несовместимые с жизнью ранения в результате атаки украинского беспилотника. Глава города-спутника Запорожской АЭС Максим Пухов сообщил, что дрон атаковал территорию города, когда работник коммунальной службы выполнял свои служебные обязанности.

Ранее беспилотник атаковал Ставропольский край.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Блокировка телефонов по IMEI, налог на зарубежное кино и ИИ-уроки в вузах. Главное за 30 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!