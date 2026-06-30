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Общество

Три сотрудника скорой помощи пострадали при атаке ВСУ

В Горловке три сотрудника скорой помощи получили ранения при атаке дрона ВСУ
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника атаковали Никитовский район Горловки Донецкой народной республики (ДНР), в результате чего три сотрудника скорой медицинской помощи получили ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

Он не уточнил состояние пострадавших.

28 июня в Горловке БПЛА ВСУ ударил по пассажирскому автобусу. При атаке пострадали три мирных жителя.

Горловка находится в 50 км к северу от Донецка. В городе расположены химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия.

23 июня сотрудник муниципального учреждения «Благоустройство и озеленение» в Энергодаре получил несовместимые с жизнью ранения в результате атаки украинского беспилотника. Глава города-спутника Запорожской АЭС Максим Пухов сообщил, что дрон атаковал территорию города, когда работник коммунальной службы выполнял свои служебные обязанности. От полученных травм мужчина не выжил.

Ранее в Госдуме рассказали о тактике дроновых атак Украины.

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