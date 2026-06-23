Дрон ВСУ ударил по Энергодару

Пухов: сотрудник коммунальных служб не выжил при ударе ВСУ по Энергодару

Сотрудник муниципального учреждения «Благоустройство и озеленение» в Энергодаре получил несовместимые с жизнью ранения в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил глава города-спутника Запорожской АЭС Максим Пухов.

По его словам, утром дрон атаковал территорию города, когда работник коммунальной службы выполнял свои служебные обязанности. От полученных травм мужчина не выжил.

Позже, около 11:15, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по магазину на улице Лесной. В результате пострадали три жительницы Энергодара. Женщины получили минно-взрывные травмы, им была оперативно оказана необходимая медицинская помощь.

20 июня Пухов сообщал, что украинские военные атаковали детский сад №3 в Энергодаре. Уничтожив генератор, противник «сознательно лишил малышей элементарных условий для жизни и обучения», отметил мэр.

По его словам, генератор необходим для детского сада, чтобы приготовить детям еду и обеспечить нормальные условия в случае проблем с электроэнергией в регионе. Пухов назвал инцидент очередным подтверждением того, что для Киева дети, старики, мирные жители — «лишь разменная монета в грязной игре».

Ранее дрон ВСУ атаковал территорию больницы в Запорожской области.