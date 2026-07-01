Беспилотник атаковал Ставропольский край

Владимиров: беспилотник сбит на подлете к промзоне в Ставропольском крае

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожен на подлете к промышленной зоне города Буденновска в Ставропольском крае. Об этом сообщил в мессенджере «Макс» губернатор региона Владимир Владимиров.

По оперативным данным, пострадавших и разрушений нет, уточнил чиновник.

Владимиров добавил, что опасность атаки беспилотников в Ставропольском крае охраняется, а силы противовоздушной обороны (ПВО) продолжают нести боевое дежурство.

До этого сообщалось, что в ночь на 1 июля средства ПВО отразили атаки дронов в четырех районах Ростовской области.

В Пензенской области обломки сбитого беспилотника повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание.

Вечером 30 июня в Минобороны РФ сообщили, что в течение дня, в период с 7:00 до 21:00, над российскими регионами сбили 121 украинский беспилотник.

Ранее украинские дроны пытались прорваться вглубь России.