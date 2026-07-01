Режим беспилотной опасности объявлен в Свердловской области, могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер в своем Telegram-канале.

Он отметил, что ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры.

По словам Паслера, в целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета.

Утром во вторник губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что обломки сбитого в регионе беспилотника повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание. Кроме того, дрон сбили над Пензой.

Помимо этого, беспилотный летательный аппарат уничтожен на подлете к промышленной зоне города Буденновска в Ставропольском крае.

Ранее три сотрудника скорой помощи пострадали при атаке ВСУ.