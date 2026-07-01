В двух областях Украины произошли взрывы

В Николаевской и Харьковской областях произошли взрывы

Взрывы произошли в Николаевской и Харьковской областях на Украине. Об этом сообщает издание «Общественное» в Telegram-канале.

Уточняется, что взрывы зафиксированы на территории Изюмской общины в Харьковской области и Снигиревской общины Николаевской области.

Подробности инцидентов не приводятся.

В настоящее время воздушная тревога действует в отдельных районах Харьковской, Сумской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областей республики.

Утром 30 июня в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России дальними ударами беспилотников уничтожили 25 заправочных станций и несколько цистерн с горюче-смазочными материалами на Украине.

В ночь на 29 июня российские войска ударили при помощи БПЛА «Герань-2» и «Герань-4 сикер» по газораспределительной станции (ГРС) в районе населенного пункта Панютино Харьковской области. В результате выведены из строя часть резервуаров для хранения газа, газоперекачивающие установки и цех по подготовке газа.

Ранее Белоусов оценил эффективность российских войск БПЛА.