Белоусов оценил эффективность российских войск БПЛА

Белоусов: эффективность войск БПЛА ВС РФ в три раза выше, чем у обычных расчетов

Эффективность войск беспилотных систем (БПЛА) втрое выше, чем у обычных расчетов. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов, передает РИА Новости.

29 июня министр встретился с российскими военными корреспондентами, освещающими ход спецоперации.

Белоусов отметил, что в войсках беспилотных систем воюют не расчеты , а подразделения.

«Например, ставится задача изолировать район, перерезать пути снабжения, вот они этим начинают заниматься», — поделился министр.

В ходе встречи Белоусов также рассказал военным корреспондентам, что ситуация, связанная с защитой российских регионов от атак украинских дронов, меняется каждые два–три месяца.

По словам главы Минобороны, сегодня в России активно внедряют мобильные огневые группы с FPV-перехватчиками для защиты от дронов.

Ранее Путин назвал цель расширения атак украинских БПЛА на Россию.