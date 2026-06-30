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Армия

Российские войска ударили по АЗС в нескольких городах Украины

Минобороны: ВС РФ дронами поразили 25 АЗС и несколько цистерн с ГСМ на Украине
Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы России дальними ударами беспилотников уничтожили 25 заправочных станций и несколько цистерн с горюче-смазочными материалами на Украине. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что в ходе операции использовались беспилотники «Варяг». Удары пришлись по населенным пунктам Орехов, Марганец, Молодежный, Снегоровка, Берислав, Запорожье, Ямполь, Корюковка, Городня, Сновск, Новгород-Северский, Шостка, Репки, Херсон, Беленькое, Змиевка.

Мониторинговые каналы Вооруженных сил Украины (ВСУ) подтверждают полное уничтожение АЗС, добавили в Минобороны РФ.

До этого стало известно, что украинские войска в зоне ответственности группировки войск «Восток» за сутки потеряли семь станций спутниковой связи Starlink.

Вечером 29 июня Минобороны сообщило, что российская армия нанесла новые удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры в разных городах Украины.

Ранее Путин заявил, что войска РФ почти взяли Красный Лиман.

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