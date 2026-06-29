Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Армия

В Минобороны раскрыли результаты ударов ВС РФ в Харьковской области

Минобороны: ВС РФ ударили по газораспределительной станции в Харьковской области
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска ударили при помощи БПЛА «Герань-2» и «Герань-4 сикер» по газораспределительной станции (ГРС) в Харьковской области. Об этом рассказали в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что серия ударов по ГРС в районе населенного пункта Панютино, которая произошла в ночь на 29 июня, была осуществлена в целях снижения военно-экономического потенциала Киева.

«В результате высокоточных ударов расчетами БПЛА подразделения войск беспилотных систем ВС РФ на территории станции были, в частности, выведены из строя часть резервуаров для хранения газа, газоперекачивающие установки и цех по подготовке газа», — сообщили в Минобороны.

Как уточнили в министерстве, средствами объективного контроля, полученными в режиме реального времени, на объектах ГРС зафиксированы объемные возгорания.

До этого в Минобороны также сообщили, что за сутки были поражены объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, подверглись ударам и пункты временной дислокации украинских солдат в 137 районах.

По информации ведомства, в операциях принимали участие ракетные войска и расчеты ударных дронов ВС РФ. Также к нанесению ударов по объектам ВСУ привлекли оперативно-тактическую авиацию и артиллерию.

Ранее Белоусов оценил эффективность российских войск БПЛА.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Деньги есть, но тратить страшно. Почему накопления становятся источником стресса
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!