В Минобороны раскрыли результаты ударов ВС РФ в Харьковской области

Российские войска ударили при помощи БПЛА «Герань-2» и «Герань-4 сикер» по газораспределительной станции (ГРС) в Харьковской области. Об этом рассказали в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что серия ударов по ГРС в районе населенного пункта Панютино, которая произошла в ночь на 29 июня, была осуществлена в целях снижения военно-экономического потенциала Киева.

«В результате высокоточных ударов расчетами БПЛА подразделения войск беспилотных систем ВС РФ на территории станции были, в частности, выведены из строя часть резервуаров для хранения газа, газоперекачивающие установки и цех по подготовке газа», — сообщили в Минобороны.

Как уточнили в министерстве, средствами объективного контроля, полученными в режиме реального времени, на объектах ГРС зафиксированы объемные возгорания.

До этого в Минобороны также сообщили, что за сутки были поражены объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, подверглись ударам и пункты временной дислокации украинских солдат в 137 районах.

По информации ведомства, в операциях принимали участие ракетные войска и расчеты ударных дронов ВС РФ. Также к нанесению ударов по объектам ВСУ привлекли оперативно-тактическую авиацию и артиллерию.

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