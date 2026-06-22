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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

В США оценили стоимость военной операции против Ирана

CSIS: военная операция США против Ирана стоила Пентагону порядка $40 млрд
Joshua Roberts/Reuters

Расходы Военного министерства США на военную операцию против Ирана составили около $40 млрд. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на готовящийся к публикации доклад Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

По оценке экспертов, основную часть затрат составили расходы на боеприпасы — около $26 млрд. Также, согласно данным исследования, первые 100 часов боевых действий обошлись США в $3,7 млрд. В дальнейшем ежедневные расходы снижались по мере сокращения интенсивности ударов. Как отметил старший советник CSIS Марк Кансиан, американские военные активно использовали высокоточные и дальнобойные вооружения, включая примерно тысячу крылатых ракет Tomahawk стоимостью около $2,5 млн каждая.

В общую сумму также вошли потери техники и ущерб, нанесенный американским военным базам. При этом в расчет не включались операционные расходы, которые уже были предусмотрены бюджетом Пентагона на 2026 финансовый год.

В ночь на 18 июня США и Иран дистанционно подписали временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Очная встреча была запланирована на следующий день, но за несколько часов до нее Израиль нанес удары по объектам «Хезболлы» в Ливане. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна не выведет войска из южных приграничных районов Ливана для сохранения «зоны безопасности». В ответ Иран отказался от встречи.

Ранее в МИД Ирана заявили, что меморандум с США может оказаться под угрозой.

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