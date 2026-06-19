Пентагон запросил средства на покрытие расходов после операции в Иране

WSJ: Пентагон запросил $80 млрд на покрытие расходов после операции в Иране

Пентагон запросил у конгресса США дополнительные $80 млрд для покрытия расходов, связанных с операцией в Иране. Об этом сообщает Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Отмечается, что финансовые требования на этой неделе озвучил заместитель министра обороны Стивен Файнберг.

По данным издания, руководство Пентагона заявило, что этим летом у них могут начать заканчиваться средства на операции, если конгресс не примет новый законопроект о военных расходах. Бюджет Пентагона на текущий финансовый год составляет примерно $1 трлн.

До этого США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение боевых действий на 60 дней, восстановление судоходства через Ормузский пролив, снятие морской блокады иранских портов со стороны Вашингтона и запуск нового раунда переговоров.

Документ 17 июня подписали глава Белого дома Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан. Издание Axios отметило, что меморандум был оформлен дистанционно и вступил в силу после электронного подписания.

18 июня президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что документ, подписанный Вашингтоном и Тегераном, в будущем ляжет в основу новых договоренностей.

Ранее Вэнс заявил, что Иран соблюдает договоренности о судоходстве в Ормузском проливе.