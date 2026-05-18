Конфликт в Иране привел к росту госдолга США

Государственный долг США увеличился примерно на $450 млрд, достигнув отметки в $39,2 трлн. В документе отмечается, что существенный рост произошел на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, свидетельствуют официальные данные US Debt Clock, которые изучили «Известия».

Основными статьями расхода стали возросшие затраты на оборонные нужды и выплаты по обязательствам, а для американцев это опасно повышением ставок по ипотечным займам и кредитам для бизнеса. Мировая экономика в случае дальнейшего роста госдолга США может столкнуться с риском роста инфляции и замедлением роста ВВП.

До этого Международный валютный фонд (МВФ) проанализировал состояние американской экономики и пришел к выводу, чтогосударственный долг США достигнет к 2031 году 140% ВВП.

В публикации отмечается, что этот показатель госдолга угрожает стабильности экономики США и мира. В МВФ считают, что для разрешения ситуации Вашингтону необходим четкий и целенаправленный план фискальной консолидации.

Ранее в России рекордно снизился госдолг.