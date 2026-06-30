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Армия

Над регионами РФ сбили более 100 беспилотников за день

Минобороны: над регионами РФ сбили 121 беспилотник
Olga Sokolova/Global Look Press

В период с 7:00 до 21:00 над регионами РФ сбили 121 украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Смоленской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

Информации о возможных разрушениях из-за вражеских атак ведомство не опубликовало.

До этого глава Курской области Александр Хинштейн заявил, что беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил взрывное устройство в слободе Белой Беловского района. Пострадавшему оказана первая медпомощь, в ближайшее время его госпитализируют в Курск.

В этот же день Хинштейн сообщал, что в городе Льгов в Курской области после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов произошел пожар на АЗС.

Ранее сообщалось, что число пострадавших после атаки БПЛА в Подмосковье увеличилось до четырех.

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