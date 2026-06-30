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Армия

Житель Курской области пострадал от удара украинского беспилотника

Хинштейн: беспилотник ВСУ сбросил снаряд в слободе Белой, пострадал мужчина
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил взрывное устройство в слободе Белой Беловского района. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштей в своем Telegram-канале.

«Ранен 65-летний мужчина. По предварительной информации, у него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, акубаротравма», — сообщил он.

Пострадавшему оказана первая медпомощь, в ближайшее время его госпитализируют в Курск.

В этот же день Хинштейн сообщал, что в городе Льгов в Курской области после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов произошел пожар на АЗС. Всего за прошедшие сутки над Курской областью сбили 87 дронов.

30 июня министерство обороны России сообщило, что ночью — в период с 20:00 до 7:00 мск — над территорией страны перехватили и уничтожили 419 украинских БПЛА самолетного типа. Атаки отразили в Крыму, Краснодарском крае и столичном регионе. Часть воздушных целей нейтрализовали в Воронежской, Ростовской, Белгородской, Смоленской, Липецкой, Тверской, Калужской, Брянской, Тамбовской, Саратовской, Орловской, Волгоградской, Рязанской, Тульской, Владимирской и Курской областях.

Ранее Собянин сообщил об отражении новой атаки украинских беспилотников на подлете к Москве.

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