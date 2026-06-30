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Число пострадавших после атаки БПЛА в Подмосковье увеличилось до четырех

Число пострадавших из-за атаки БПЛА в подмосковном Егорьевске возросло до четырех
Официальный канал губернатора Московской области Андрея Воробьева

Число пострадавших в результате атаки БПЛА на Егорьевск Московской области возросло до четырех. Об этом сообщил глава муниципального округа Егорьевск Дмитрий Викулов в «Макс».

«В результате падения беспилотника в Егорьевске на жилой частный дом, пострадали пять человек — трое взрослых и двое детей. К сожалению, шестимесячный ребенок скончался», — написал он.

До этого сообщалось о гибели ребенка и ранениях еще у трех человек.

Викулов добавил, что семье погибшего младенца будет оказана вся необходимая помощь, в том числе материальная. Ситуацию взял на контроль губернатор региона Андрей Воробьев.

Ночная атака украинских беспилотников на подмосковный Егорьевск, в результате которой погиб шестимесячный ребенок, является военным преступлением киевского режима. Россия продолжит наносить удары по боевикам Украины и обеспечит максимальную защиту гражданского населения страны. Об этом «Газете.Ru» заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Ранее в Кремле отреагировали на ночную атаку украинских БПЛА на столичный регион.

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