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Армия

В России в течение ночи сбили почти 420 украинских беспилотников

Минобороны России: силы ПВО ночью уничтожили 419 беспилотников ВСУ
Thomas Peter/Reuters

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 20:00 мск 29 июня до 7:00 мск 30 июня перехватили и уничтожили 419 украинских дронов над территорией РФ. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

В ведомстве уточнили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для атак беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного типа.

Часть дронов сбили в столичном регионе, а также в Крыму и Краснодарском крае. Другие цели были нейтрализованы в 16 областях — Липецкой, Воронежской, Тульской, Курской, Орловской, Владимирской, Смоленской, Рязанской, Брянской, Калужской, Саратовской, Тамбовской, Белгородской, Ростовской, Волгоградской и Тверской.

По словам главы Ростовской области Юрия Слюсаря, в регионе ночью отразили атаку более 60 украинских БПЛА. Дежурные средства ПВО перехватили беспилотники над городами Таганрог, Гуково и Чертковским, Миллеровским, Шолоховским, Тарасовским, Верхнедонским районами. Информация о пострадавших и разрушениях на земле к текущему моменту не поступала. Губернатор предупредил, что в области все еще действует беспилотная опасность.

Ранее в Минобороны РФ рассказали об эшелонированной системе тактических перехватчиков дронов.

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