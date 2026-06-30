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Армия

Путин поддержал инициативу по ветеранам СВО

Путин поддержал строительство центра адаптивных видов спорта для ветеранов СВО
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу Курской области, которая предусматривает строительство центра адаптивных видов спорта, ориентированного на ветеранов специальной военной операции (СВО). Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил губернатор региона Александр Хинштейн по итогам встречи с главой государства.

По словам чиновника, он обратился к российскому лидеру с рядом просьб.

«Президент поддержал нашу инициативу о строительстве центра адаптивных видов спорта, ориентированного в первую очередь на наших участников СВО, которые возвращаются с травмами», — написал он.

Также Хинштейн заявил, что по итогам встречи отдельный блок поручений посвящен подготовке Курска к его 1000-летию.

30 июня в Кремле состоялась встреча Путина с губернатором Курской области. В ходе мероприятия Хинштейн заявил, что трудности только закаляют жителей региона.

12 июня Путин заявил, что правительство РФ думает, как трудоустроить ветеранов СВО после окончания боевых действий. Глава государства пообещал улучшать систему повышения их квалификации.

Ранее Путин выступил в защиту прав участников СВО.

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