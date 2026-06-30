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Политика

Хинштейн на встрече с Путиным сделал заявление о жителях Курской области

Хинштейн: трудности только закаляют курян
Гавриил Григоров/РИА Новости

В Кремле состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с губернатором Курской области Александром Хинштейном. В ходе мероприятия глава региона заявил, что трудности только закаляют жителей региона, передает пресс-служба Кремля.

«Трудности курян только закаляют. Я, честно, не вижу ни одной отрасли в нашем регионе, где люди бы себя не проявляли по-настоящему достойно», — сказал Хинштейн.

30 июня он сообщил, что в Курской области в результате атаки украинских БПЛА произошел пожар на автозаправочной станции. Всего за прошедшие сутки над регионом сбили 87 дронов.

28 июня Хинштейн сообщил, что пять мирных жителей, освобожденных из плена, прибыли в Курск. Их встретили родственники. По словам главы региона, все они оказались в плену в 2024 году. Один из вернувшихся, Роман, поехал в Суджу за родственниками и попал под обстрел. Мужчина получил тяжелые ранения ноги и таза. Позднее Романа вывезли в Сумы.

В апреле Путин назвал непростой ситуацию в приграничных регионах России. Он отметил, что помощь пострадавших жителям Курской области остается долгом властей.

Ранее освобожденный житель Курской области рассказал об избиениях в украинской тюрьме.

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