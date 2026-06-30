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Армия

В Минобороны объяснили стратегическое значение освобождения Лесного

МО: взятие Лесного способствует продвижению на юго-запад Запорожской области
Евгений Биятов/РИА Новости

Переход населенного пункта Лесное под контроль российских войск способствует продвижению на юго-западном направлении Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны РФ в канале в мессенджере «Макс».

«Созданы условия для дальнейших действий в районе Даниловки и развития продвижения на юго-западном направлении в сторону Тимошовки», — говорится в сообщении.

О взятии Лесного ведомство сообщило несколькими часами ранее. По данным министерства, боевая задача была выполнена штурмовиками 39-й гвардейской мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса. Помимо этого, российские войска также взяли под контроль населенные пункты Малиновка в Донецкой народной республике (ДНР) и Ровное в Запорожской области.

28 июня Минобороны сообщило, что под контроль ВС РФ перешли еще два населенных пункта — Писанцы Днепропетровской области и Новоселовка Запорожской области. Как следует из сводки, российские военнослужащие уничтожили более взвода противника при взятии населенного пункта в Запорожье.

Ранее в Минобороны рассказали об успехах российской армии в Красном Лимане.

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