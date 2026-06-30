МО: ВС РФ в Красном Лимане ДНР заняли 54 здания и уничтожили 30 военных ВСУ

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России в Красном Лимане Донецкой народной республики заняли 54 здания, уничтожив за сутки свыше 30 украинских солдат. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что в операции участвовали подразделения 67-й мотострелковой дивизии ВС РФ. Помимо 54 зданий, бойцы взяли под контроль четыре опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Из техники российские военные уничтожили боевую бронированную машину HMMWV американского производства, четыре автомобиля, два наземных робототехнических комплекса. Также под ударами оказались 11 пунктов управления беспилотниками ВСУ.

В ведомстве добавили, что в настоящее время в северо-западной части Красного Лимана штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение украинских формирований.

Накануне президент России Владимир Путин заявлял, что Вооруженные силы России практически взяли город Красный Лиман. Глава государства назвал населенный пункт важнейшим логистическим центром.

Ранее в Госдуме обозначили сроки завершения СВО.